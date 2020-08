PALERMO – Paura nella zona dello Zen, nella periferia palermitana, per un incendio divampato nella tarda mattinata di oggi. Il rogo si è sviluppato in un terreno incolto che si trova alle spalle del ‘Conca d’Oro’ e in pochi minuti le fiamme hanno divorato un’ampia area di vegetazione.

Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco supportate dal costante rifornimento idrico da parte delle autobotti. L’intervento è stato massiccio e tempestivo e ha permesso che l’incendio non si propagasse all’area in cui si trova il parcheggio coperto del centro commerciale.

