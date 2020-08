La denuncia del Sappe che chiede al ministero provvedimenti per migliorare le condizioni di lavoro

PALERMO – “Ancora una volta, un detenuto maggiorenne nel carcere minorile ha aggredito due poliziotti, poi ricorsi alle cure dei sanitari”.Lo denuncia il segretario generale SAPPE Donato Capece. “La situazione sta diventando ogni giorno sempre più tesa e pericolosa ed è grave l’assenza di interventi da parte dell’amministrazione – si legge in un comunicato del sindacato autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE. “Ai colleghi feriti a Palermo va tutta la solidarietà del SAPPE, – conclude – ma siamo pronti a scendere in piazza a protestare contro la mancanza di adeguati provvedimenti ministeriali verso chi in carcere si rende responsabile di comportamenti violenti e aggressivi contro la Polizia Penitenziaria. Basta!”. (ANSA).