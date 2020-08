Assistenti civici, Meloni:

Polemica sulla proposta del ministro agli Affari regionali Francesco Boccia e sul bando per reclutare 60 mila assistenti civici. I volontari dovrebbero aiutare la popolazione ma anche per far rispettare il distanziamento sociale, l’uso delle mascherine e il divieto di assembramento. Dal Viminale cadono dalle nuvole. E la polemica (appunto) impazza.

Le reazioni

Matteo Renzi di Italia Viva parla di “follia”, mentre dal Pd parole simili arrivano da Matteo Orfini. “Siamo perplessi, ma troveremo una soluzione”, dice il capo politico M5S Vito Crimi, e Catalfo si dice “perplessa”. Giorgia Meloni dall’opposizione denuncia una “deriva autoritaria” del governo. Da Forza Italia Anna Maria Bernini parla di “guardie rosse” come nei Paesi comunisti.