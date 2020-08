Bocelli ha avuto il Covid

Il tenore Andrea Bocelli, il 26 maggio scorso, si è recato al centro prelievi dell’ospedale Cisanello di Pisa per donare il plasma per lo studio, coordinato dall’Azienda ospedaliero-universitaria di Pisa, sulla cura per i malati di Covid. L’artista è stato infatti positivo al Coronavirus come egli stesso ha raccontato: la scoperta il 10 marzo scorso dopo aver fatto il tampone.

In un post su Facebook Bocelli ha poi sottolineato di aver “immediatamente risposto ‘presente’ alla possibilità di donare il sangue, per lo studio sulla cura del Covid. Un piccolo gesto – ma irrinunciabile – con cui faccio la mia piccola parte”.