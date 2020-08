“Covid, problemi respiratori

Non solo la pandemia e la guarigione. Il virus rischia di condizionare la vita di tanti per tanto tempo. Dopo essere guariti dal Coronavirus i polmoni, infatti, sono a rischio per almeno 6 mesi ed il 30% dei pazienti che hanno sconfitto l’infezione avrà problemi respiratori cronici.

Il quadro poco confortante arriva dal meeting digitale organizzato dalla Società Italiana di Pneumologia (SIP) con StemNet, la Federazione delle Associazioni di Ricerca sulle Cellule Staminali e il Gruppo Italiano Staminali Mesenchimali (GISM). L’allerta degli esperti emerge dal confronto tra i dati osservati dopo la polmonite da SARS del 2003, ‘cugina’ di quella da Covid, e i primi dati osservazionali di follow-up dei sopravvissuti al coronavirus.