SIRACUSA – Un siracusano di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentata strage. Ora trova ricoverato nel reparto di Psichiatria dell’ospedale Umberto I. I militari lo hanno bloccato prima che potesse usare l’accendino e causare una violenta esplosione. Per motivi, forse un litigio, il 52enne che si trovava nel suo appartamento nel centro storico di Ortigia ha tagliato il tubo del gas e ha minacciato di usare l’accendino per innescare un’esplosione. Momenti di tensione anche fra i residenti dello stabile che hanno avvertito l’odore del gas diffondersi mentre la moglie e i figli sono stati portati fuori dall’abitazione. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’intera palazzina.

