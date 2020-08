La telefonata per il test

Al momento il campione più rappresentativo è quello degli ‘indecisi’. Sono state oltre 7300 le chiamate effettuate dalla Croce Rossa italiana (Cri) ai cittadini del campione dell’indagine sierologica, ieri. Il 25% del campione ha detto si all’esecuzione del test già al primo contatto mentre sono oltre il 60% le persone che hanno chiesto di essere ricontattate per vari motivi e circa il 15% quelle non contrarie ma che per il momento stanno ancora valutando. Lo si apprende dalla Cri.