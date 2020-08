Ma come si comporta

Cosa cambia per chi deve volare ai tempi del Coronavirus? La domanda è importante, tanto che Airbus e Boeing stanno studiando come si comporta il coronavirus all’interno degli aerei. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, l’esame in corso coinvolge accademici, ingegneri ed esperti medici e ha come obiettivo quello di concentrarsi sulla messa a punto di misure che prevengano la trasmissione del contagio a bordo.

