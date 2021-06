GIARRE – Operazione Jungo: interviene il deputato Saitta. “L’operazione coordinata dalla procura di Catania ed eseguita dai carabinieri che ha portato a 46 arresti dimostra che ancora una volta lo Stato c’è, è presente e lotta incessantemente contro la piovra mafiosa. Come evidenziano le risultanze delle indagini nell’area jonico etnea, e in molte altre città italiane, il clan aveva messo in piedi uno spaventoso mercato della droga che fruttava migliaia e migliaia di euro e che sfruttava il disagio sociale, la povertà e le fragilità. Il governo è e sarà sempre a fianco degli inquirenti per contrastare questo cancro e rinnovo i miei complimenti alla procura e ai carabinieri per la brillante operazione”. Lo ha detto il deputato alla Camera del M5S Eugenio Saitta, componente della commissione Giustizia, in merito all’operazione Jungo realizzata dai carabinieri di Catania.