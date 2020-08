‘Il governo Musumeci fa da motore propulsore di ben quattro infrastrutture che cambieranno la mobilita’ di Palermo. Sono stati ammessi a finanziamento i parcheggi di interscambio Francia, Don Bosco, Boiardo e De Gasperi, da realizzarsi in forza di un partenariato pubblico-privato dal valore complessivo di circa 120 milioni di euro, di cui quasi 50 milioni messi in campo dalla Regione siciliana’. Cosi’ l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone commenta il via libera, da parte del Dipartimento Infrastrutture, ai decreti di finanziamento dei progetti di quattro parcheggi scambiatori a Palermo.

‘Si tratta di quattro snodi intermodali che rientrano nel piu’ ampio Piano parcheggi che il governo Musumeci sta attuando nelle Citta’ metropolitane e nei comuni piu’ popolosi della Sicilia, attraverso tempi rapidi nelle procedure. Stiamo consegnando alla collettivita’ degli investimenti attesi da anni ma che erano rimasti come congelati. Riqualifichiamo le aree urbane e diamo ulteriore slancio alla mobilita’ sostenibile, creando quelle infrastrutture – conclude Falcone – che servono a spingere sempre piu’ cittadini a scegliere i trasporti pubblici in luogo dell’auto privata’.

La nota dell’Ance Palermo.

“Era il 2001 quando un gruppo di imprenditori a capo di Ance Palermo presentò all’amministrazione comunale un grande piano parcheggi da realizzare in project financing, a totale carico di privati. Nel 2011, a causa della totale inerzia del Comune, siamo stati costretti a rinunziare al progetto, facendoci carico, a fondo perduto, di tutte le spese sostenute. Oggi, dopo ben diciannove anni, finalmente i parcheggi che noi avevamo previsto in quel piano sono stati ammessi a finanziamento”. Ad affermarlo è il presidente di Ance Palermo Massimiliano Miconi che continua: “Nonostante gli anni trascorsi e la disillusione di avere aspettato quasi vent’anni, vogliamo comunque guardare a questa notizia con grande favore, cogliendo un segnale importante – aggiunge Miconi -. L’Assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone sta mantenendo le promesse di interventi per le infrastrutture della città e noi ci auguriamo che sia davvero la volta buona per Palermo, che potrà dotarsi, finalmente di un piano parcheggi moderno