Rapina in farmacia e al market

PALERMO – È finito in carcere un anno dopo il ragazzo di diciassette anni con cui avrebbe a segno il colpo. Gli investigatori della sezione Antirapina della squadra mobile e i poliziotti del commissariato Zisa-Borgo Nuovo hanno arrestato Salvatore Di Sfefano, 20 anni. Vive nel rione Noce.

Il 23 maggio 2019 in due avevano assaltato un supermercato in via Paolo Veronese. Uno aveva fatto irruzione nel locale, impugnando una pistola poi rivelatasi giocattolo, mentre l’altro lo attendeva all’esterno in sella ad uno scooter.

Dalle immagini delle telecamere gli investigatori sono risaliti subito allo scooter e al diciassettenne che lo guidava: nel borsello aveva ancora la pistola senza tappo rosso usata per la rapina.

Nei mesi successivi è stato identificato Di Stefano, soprannominato “Congo”, raggiunto oggi da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Si è scoperto pure che Di Stefano ha partecipato con due complici ad una rapina ai danni di una farmacia il 12 febbraio del 2019. “Congo” ha commesso l’errore di sfiorare il bancone a mani nude. Il gabinetto regionale di polizia scientifica ha individuato l’impronta che corrisponde a quello di Di Stefano.