MESSINA – Un incidente mortale è avvenuto poco prima delle 11 di stamane sulla strada statale che collega Messina a Villafranca all’altezza del bivio di Marmora. Per cause ancora da accertare si sono scontrati uno scooter con un Pick Up. A perdere la vita un uomo di 44 anni, F. T, che era a bordo dello scooter.

L’impatto è stato violento, con lo sfortunato scooterista morto sul colpo. Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo senza vita dell’uomo, finito sotto la vettura. In zona si sono registrati rallentamenti nella circolazione.