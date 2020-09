Arrestato l’ex soprintendente

CALTANISSETTA – Su un appalto da un milione di euro avrebbe chiesto una mazzetta di 70 mila, poi diventata di 15 mila. Con questa accusa è stato arrestato per tentata concussione l’ex soprintendente ai beni culturali di Caltanissetta Vincenzo Caruso. Si trova adesso ai domiciliari nella propria abitazione di Agrigento. L’operazione è stata portata a termine dai carabinieri del reparto operativo del Norm di Caltanissetta. L’indagine nasce dalla denuncia di un imprenditore nisseno che dopo aver vinto una gara d’appalto per la sistemazione di una strada franata, in un comune della provincia nissena, Acquaviva Platani, fu avvicinato, secondo gli investigatori, da Caruso, allora dirigente del genio civile e direttore dei lavori. Lo avrebbe avvicinato facendogli capire che la prosecuzione dei lavori sarebbe passata attraverso una dazione della somma di denaro in suo favore. L’imprenditore, dopo numerose pressanti richieste da parte del funzionario (“anche attraverso l’uso di minacce pretendeva dall’imprenditore la consegna di una tangente per un totale di 15 mila euro, i quali dovevano essergli versati per garantire all’appaltatore il regolare andamento dei lavori”, secondo quando ricostruito dalla procura di Caltanissetta) si è rivolto ai carabinieri per denunciare l’accaduto. I 15 mila euro sarebbero dovuti servire per attestare il regolare andamento dei lavori. Prima di essere arrestato, Caruso era stato promosso dirigente responsabile dell’area V regione siciliana assegnazione lavori pubblici. “Sarà subito rimosso dal suo incarico”, ha annunciato oggi l’assessore regionale Marco Falcone, plaudendo all’operato degli inquirenti.