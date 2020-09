Calcio, sospetto positivo

Il calcio italiano ripartirà? Intanto la serie A affronta un nuovo possibile caso di coronavirus. Il Bologna ha comunicato che “l’ultima serie di esami a cui è stato sottoposto il gruppo-squadra ha evidenziato un caso di sospetta positività al Covid 19 relativamente a un membro dello staff”. Si legge ancora: “In attesa di ulteriori approfondimenti, la squadra in via precauzionale riprenderà domani gli allenamenti in forma individuale e ad orari differenziati senza uso di locali comuni”.

La sospetta positività di un membro dello staff è motivo di preoccupazione anche perché il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, è stato sottoposto nei mesi scorsi a un trapianto di midollo dopo che gli era stata diagnosticata la leucemia. Il Bologna ha sospeso gli allenamenti in via precauzionale.