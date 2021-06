Deposito illegale di rifiuti speciali

CATANIA. Nel quartiere Villaggio Zia Lisa II, i poliziotti hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione e le relative pertinenze del pregiudicato 19enne R.D.L., persona già nota alla Polizia di Stato. E’ stato accertato che l’uomo coadiuvato da un dipendente della nettezza urbana (la cui funzione, quindi, dovrebbe essere quella di tutelare l’ambiente) aveva allestito, all’interno di un deposito in cemento realizzato abusivamente sulla pubblica via, un’attività illegale di raccolta illecita di rifiuti speciali pericolosi e non quali batterie esauste, elettrodomestici dismessi, rottami in ferro e motori con perdite di olio non bonificato.

Durante le operazioni di polizia il pregiudicato, ritenendo il controllo di polizia ingiusto rispetto alla sua condotta, è andato in escandescenza, minacciando e inveendo contro i poliziotti. Inoltre, non è stato ritrovato nel previsto luogo di custodia il ciclomotore sequestratogli poiché guidato senza patente. Infine, gli agenti hanno accertato il furto di energia elettrica.

L’uomo è stato indagato in stato di libertà per i reati di invasione di terreni pubblici, abusivismo edilizio, gestione illegale di rifiuti speciali, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale.

Un’altra persona è stata indagata in stato di libertà per i reati di violazione obblighi custodia, invasione terreni pubblici, abusivismo edilizio e gestione illegale di rifiuti speciali; anche il titolare del contatore di energia elettrica presso cui è stato accertato il furto, convivente con R.D.L., è stato indagato per il reato di furto aggravato.

L’ingente quantitativo di rifiuti speciali e il manufatto abusivo sono stati sequestrati penalmente.