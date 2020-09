I misteriosi ragazzi che puliscono

PALERMO- Mario Cucina, uno degli spiriti custodi di Mondello, capace di mostrarne la bellezza e la verità con foto straordinarie, li ha avvistati ieri sulla spiaggia della borgata. Li ha fotografati e ha scritto su Facebook: “Per fortuna a Palermo ci sono dei giovani che, spontaneamente senza sponsorizzazione alcuna e senza clamore mediatico, decidono di pulire la spiaggia da tutte le zozzerie lasciate dai “Panormosauri”.

Sai chi sono, Mario? “No. Li ho incontrati che ripulivano il litorale con tanta buona volontà. Li ho chiamati, mi hanno spiegato che, vedendo come ogni giorno viene lasciata sporca la spiaggia, si sono detti: ‘puliamo noi?’. Si sono o organizzati con sacchi della spazzatura e guanti. Abbiamo parlato un po’. ‘Perché lo fate? Fate parte di un’associazione? Dovete mettere il video su Youtube? No mi hanno risposto, lo facciamo così perché è giusto farlo'”.

E allora la notizia è come raddoppiata. Non solo ci sono giovani che ritengono importante adoperarsi per custodire il decoro che apparterrebbe a tutti, anche se spesso lo dimentichiamo, perché noi mica viviamo a Palermo, noi viviamo a casa nostra. Ma, addirittura, non pensano alla ribalta. E si viene a sapere di loro solo per un caso, perché qualcuno armato di sensibilità e macchina fotografica era nei paraggi.

La foto, in effetti, racconta già moltissimo. Il valore dei ragazzi che sanno ancora scendere in campo. E il mare sullo sfondo è un pegno della bellezza che, troppo spesso, non riconosciamo. Per fortuna c’è chi protegge l’incanto. A nostra insaputa.