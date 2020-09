Tra i vantaggi la possibilità per gli agricoltori di valorizzare i sottoprodotti delle loro attività

Nasce ad Enna, primo esperimento in Sicilia, il sistema di riscaldamento tecnologico collettivo, alimentato a biometano, che consentirà notevoli vantaggi a chi deciderà di allacciarsi alla rete. Il sistema è stato realizzato da Eliomed Tech srl. Tra i vantaggi, la possibilità per gli agricoltori del territorio di valorizzare i sottoprodotti delle loro attività, che diventeranno biometano per la centrale termica.

“Con la voglia di ripartire dopo questo brutto periodo, Eliomed Tech ha deciso di rilanciare il progetto di teleriscaldamento e teleraffrescamento che cura e porta avanti con determinazione da anni – dicono i rappresentati della società Eliomed – Abbiamo dato nuovo impulso con la predisposizione della fase di cantierizzazione dell’opera”. L’allaccio alla rete di teleriscaldamento da parte degli utenti non necessita di lavori nelle abitazioni e apporta anche benefici all’ambiente.

(ANSA)