Le Frecce volano su Palermo

In tanti si sono commossi per il volo della pattuglia acrobatica. LE FOTO

PALERMO– Sarà il periodo, sarà che c’è voglia di abbracci e di comunità, anche se spesso non riusciamo a non dividerci: antico vizio. Sarà che l’appartenenza è comunque e sempre un valore importante, se porta al rispetto e alla condivisione di sentimenti puliti.

Sarà quel che sarà, ecco perché la gente si è commossa, a Palermo, vedendo in cielo le Frecce Tricolori in viaggio sulla città. Ci siamo sentiti una cosa sola, come quando ‘Fratelli d’Italia precede le partite della Nazionale. Laura (a cui si deve la foto) ha scritto: “Viva l’Italia…l’Italia che resiste”. Sara ha pubblicato il suo scatto con passione. Valentina ha beccato appena uno sbuffo di bandiera, ma le è bastato per gridare (via social) la sua felicità. Un volo che significa solidarietà, amicizia e unione. Molto di più di un semplice passaggio per la gioia degli occhi.

Vincenzo ha pubblicato una foto delle Frecce incastonate in un cielo azzurro che più azzurro non si può immaginare. Adriano ha scritto la sua dedica: “Ai sognatori!”. Retorica? Noi preferiamo pensare che dietro ci sia la voglia di conoscere giorni migliori. Un invito a sperare. E per sperare è necessario tornare a guardare il cielo.