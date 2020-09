PALERMO – “Siram, Società del Gruppo Veolia, con riferimento all’indagine della Procura di Palermo precisa che, a seguito della notizia del coinvolgimento nell’indagine di alcuni suoi dipendenti, ha immediatamente adottato provvedimenti per sospenderli dalle cariche e dalle funzioni durante la propria indagine interna”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dalla società dopo gli arresti legati all’inchiesta della Procura di Palermo su un presunto giro di tangenti legate agli appalti della sanità in Sicilia. “La Società – prosegue il comunicato – chiarirà la propria posizione e ha attivato tutte le procedure interne idonee a verificare e ad assicurare il rispetto dei principi etici cui si è sempre ispirata nella gestione dell’attività d’impresa”

