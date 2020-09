PALERMO – Antonio e Vincenzo Cancasci, proprietari della Levantoil Srl, hanno consegnato 1.200 mascherine ffp3 ai poliziotti della Questura di Palermo, consegnandole al Questore, il dott. Renato Cortese. La Levantoil non è nuova a donazioni in ambito sociale dove si è sempre distinta.

“L’epidemia di Coronavirus – scrivono in una nota gli imprenditori palermitani – oltre a mietere numerose vittime sta mettendo in seria difficoltà chi in prima linea combatte questa battaglia, come medici infermieri ed Operatori dello Stato. Per cercare di far fronte a questa emergenza abbiamo deciso di dare il nostro contributo donando questi presidi a chi ogni giorno garantisce la sicurezza sulle nostre strade”.

“Ringrazio il Questore di Palermo il Dott. Renato Cortese per l’accoglienza che ha riservato a questo momento di donazione, questo rafforza ancora di più la nostra vicinanza alle istituzioni sempre pronte ad ascoltare noi tutti – dichiara Antonio Cancasci e siamo certi che lo sforzo di pochi possa essere la forza di tanti”.

Presente alla consegna anche Igor Gelarda, capogruppo della Lega in consiglio comunale a Palermo ed esponente delle forze dell’ordine: “Sono stato contattato dai fratelli Cancasci che volevano donare delle mascherine a chi era impegnato nel contrasto al Covid 19. Ho spiegato loro la necessità di dotare, per intanto, gli uomini e donne delle forze dell’ordine. Devo dire che ho trovato immediatamente terreno fertile. Non posso che ringraziarli non sono a nome degli uomini delle donne della polizia di stato, ma a nome di tutti i cittadini palermitani, per la loro sensibilità civica e per l’essersi direttamente interessati fornendo la Polizia di Stato di questo importante presidio”