Trump, la nuova ‘guerra’

E’ scoppiata la ‘guerra’, incruenta ma sempre guerra, fra il presidente Donald Trump e Twitter, la platea social su cui, spesso, si esibisce l’inquilino della Casa Bianca. E’ accaduto che La società di San Francisco ha osato per la prima volta “correggere” il presidente Usa, per l’esattezza due cinguettii in cui evocava il rischio di frode elettorale dopo che il governatore della California Gavin Newsom ed altri suoi colleghi democratici hanno introdotto o stanno valutando la possibilità del voto per posta a causa del coronavirus.

Come puntualmente riporta il sito dell’Ansa, la compagnia ha segnalato i due tweet con l’avviso di ‘verificare i fatti’ e un link in cui si spiega che le dichiarazioni sono prive di fondamento, secondo la Cnn, il Washington Post e altri media. L’ira di Trump non si è fatta attendere sulla stessa piattaforma, con accuse al vetriolo: “Twitter sta interferendo nelle elezioni presidenziali 2020. Stanno dicendo che la mia dichiarazione sul voto per posta, che porterà ad una massiccia corruzione e alla frode, non è corretta, basandosi sul fact-checking delle Fake News Cnn e del Washington Post. Twitter sta completamente sopprimendo la libertà di parola ed io, come presidente, non consentirò che accada!”.