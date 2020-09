PALERMO – “E’ ora di fare chiarezza sulle ragioni dell’addio al Movimento Cinque Stelle. Siamo stanchi di ricostruzioni fantasiose e artefatte, su cui qualcuno specula per distogliere l’attenzione dai problemi reali”. Così i deputati regionali Angela Foti, Matteo Mangiacavallo, Elena Pagana, Valentina Palmeri e Sergio Tancredi annunciano la conferenza stampa convocata per domani, 29 maggio, alle 10,30 nella sala stampa dell’Ars, in cui saranno spiegati i motivi della rottura con il M5s e sarà svelato per la prima volta il loro futuro percorso politico.