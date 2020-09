BAGHERIA (PALERMO) – Era disteso sul letto, privo di sensi, le pulsazioni erano ormai impercettibili. L’hanno trovato così i carabinieri di Bagheria, arrivati nel giro di pochi minuti in un’abitazione di Bagheria, nel Palermitano, da cui i genitori di un bambino di 6 anni hanno chiesto aiuto per il loro bambino di 6 anni. non respirava più, in preda alla disperazione hanno lanciato l’allarme.

A salvare la vita del piccolo sono stati proprio i militari che hanno effettuato le manovre di rianimazione, disostruendo il cavo orale e praticando il massaggio cardiaco. Un intervento provvidenziale che ha permesso al bimbo di riprendere conoscenza in poco tempo.

I sanitari del 118 giunti sul posto hanno confermato le buone condizioni di salute e solo epr precausione l’hanno trasportato all’ospedale Di Cristina per tutti gli accertamenti del caso. I medici l’hanno ritenuto fuori pericolo.