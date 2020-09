“Coronavirus, non credo

“Credo che saremo esposti ad altri ceppi del virus e temo che l’immunità generata dal vaccino non sia duratura”. A dirlo, in merito a un possibile vaccino per il coronavirus, è Robert Gallo, virologo e immunologo americano, co-scopritore dell’Hiv.

“Ritengo sia possibile contrarre il virus una seconda volta – ha spiegato Gallo – a meno che l’immunità ottenuta dalla prima infezione non riesca a rispondere a tutte le varianti del virus e a meno che l’immunità non sia duratura. Se lo fosse, cosa che non possiamo sapere, e fosse ampia e comprendesse tutte le varianti del virus allora non lo contrarremo di nuovo, ma non credo sia molto probabile”.