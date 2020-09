Le date del tour “Abbiamo fatto… 25 anni” di Ficarra e Picone non possono essere confermate in ragione della situazione dell’emergenza sanitaria in atto e alla luce delle relative disposizioni governative. Poiché non sarà possibile riprogrammare nel breve periodo l’intero tour, si è proceduto all’annullamento di tutte le date. “Siamo molto dispiaciuti – dicono Ficarra e Picone – ma speriamo quanto prima di ricollocare questa tournée che abbiamo fortemente voluto”. Questo l’elenco completo delle date cancellate: 2-3 maggio – La Spezia – Teatro Civico; 6 -8 maggio – Mantova – Teatro Sociale; 10 maggio – Saint Vincent – Palais; 12 -13 maggio – Trento – Teatro Sociale; 16-17 maggio – Ferrara – Teatro Comunale; 19 maggio – Biella – Teatro Odeon; 22-23 maggio – Assisi – Teatro Lyrick; 26-27 maggio – Senigallia – Teatro La Fenice; 6-7-9-10-12-13-14- 16-17-19-20-21 giugno – Palermo – Teatro di Verdura; 6 luglio – Stupinigi – Palazzina di Caccia; 9 luglio – Benevento – Teatro Romano; 11 luglio – Palmanova – Piazza Grande; 18 luglio – Cervia – Piazza Garibaldi; 22 luglio – Verona – Arena; 24 luglio – Pescara – Teatro D’annunzio; 5 luglio – Barletta – Fossato del Castello; 26 luglio – Lecce – Pala Live; 28 luglio – Soverato – Summer Arena; 31 luglio 1 – 2 agosto Taormina – Teatro Antico; 11- 12 settembre – Genova – Teatro Carlo Felice; 15 – 16 settembre – Bologna – Teatro delle Celebrazioni; 22 – 23-25-26-27 settembre – Roma – Teatro Brancaccio; 6 – 7 ottobre – Napoli – Teatro Augusteo; 20 – 21 ottobre – Firenze – Teatro Verdi; 3 – 4 -6-7-8 novembre – Milano – Teatro della Luna. I biglietti acquistati saranno convertiti in voucher di pari importo ai sensi del DL 34/2020 ed i voucher così emessi potranno essere utilizzati per l’acquisto di biglietti all’interno di tutti i futuri spettacoli della Friends & Partners entro i successivi 18 mesi. La Friends & Partners, a richiesta pervenuta entro i 60 giorni antecedenti la scadenza del diciottesimo mese, per favorire lo spettatore, prolungherà la durata del voucher di ulteriori 180 giorni. Per gli spettacoli della tournée programmati dopo il 30 settembre 2020, lo spettatore che non volesse chiedere un voucher potrà richiedere il rimborso economico. Le modalità operative e gestionali per richiedere il voucher sono consultabili su friendsandpartners.it/eventi-rinviati-e-annullati. (ANSA).