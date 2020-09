Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha ricevuto in visita di cortesia a Palazzo Orleans il neo prefetto di Palermo, Giuseppe Forlani. Lo dice una nota della Regione. Nel corso del cordiale colloquio, durato circa un’ora, si è discusso dell’attuale situazione economico-sociale dovuta all’epidemia in corso. Musumeci e Forlani hanno concordato sul fatto che per affrontare al meglio la fase 2 sia necessaria una sinergia tra le varie istituzioni.

