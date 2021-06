CALTAGIRONE – La scorsa notte, gli agenti del Commissariato di P.S. di Caltagirone hanno arrestato Viandante Yuri cl. ’97 per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo è stato fermato in strada, insieme a un “cliente” al quale era in procinto di cedere una dose di marijuana; infatti, addosso al Viandante sono state ritrovate una dose da 0,6 gr. di marijuana e una banconota da € 50,00, presumibile provento dell’attività di spaccio. Immediatamente è scattata la perquisizione domiciliare presso l’abitazione del pusher e lì, all’interno di un mobiletto del bagno, è stata rinvenuta un’altra dose di marijuana, bilancino di precisione. Un casco da motociclista custodiva, inoltre, altri 2 sacchetti con ancora 21 grammi di marijuana che, assieme all’altro stupefacente e per un totale di 22,6 grammi, è stata tutta sequestrata.Ultimate le formalità di rito, il Viandante è stato tradotto presso la propria abitazione per ivi rimanere in regime di arresti domiciliari, così come disposto dal P.M. presso la Procura della Repubblica di Caltagirone, tempestivamente informato.-