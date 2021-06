CATANIA – Gli hanno sparato sotto casa, in via Capo Passero. Un colpo lo ha ferito alla gamba sinistra. Un 33enne (S.P.) , con precedenti per stupefacenti, è stato bersaglio questa mattina di alcuni sicari. Sentiti gli spari i familiari si sono precipitati in strada. La madre e la moglie, prese dal panico, hanno deciso di prendere la macchina per portare l’uomo al Pronto Soccorso del Policlinico. Da lì è partita la chiamata alle 9.30 alla sala operativa della Questura. Immediatamente sono arrivati i poliziotti della Squadra Mobile di Catania che hanno interrogato la vittima.

Il 33enne, da una prima ricostruzione, sarebbe stato affiancato da alcuni scooter mentre si trovava per strada, vicino al palazzo dove vive. Poi sarebbero partiti i colpi, uno dei quali lo ha centrato alla coscia sinistra. A quel punto la corsa in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi. Anche perché la pallottola è uscita.

Sulla sparatoria indaga la Squadra Mobile. Ma sul posto indicato la Polizia Scientifica non ha trovato alcun riscontro scientifico: ecco perché sono stati avviati accertamenti per verificare se l’agguato si sia veramente verificato in quel posto. E secondo la dinamica raccontata. Ora c’è da capire se si sia trattato di un avvertimento. E se, soprattutto, dietro ci siano le tensioni per il controllo nello spaccio a Trappeto Nord, roccaforte del mercato nero della droga.