Catania – L’Amministrazione comunale di Catania prosegue sulla strada dell’innovazione dei servizi semplificando sempre più i rapporti con i cittadini, le imprese e i professionisti. In questa ottica da lunedì prossimo 1/o giugno sara’ riattivata la chat [email protected] sulla piattaforma social di Facebook, un filo diretto con la direzione Urbanistica e Gestione del Territorio dedicato ai liberi professionisti per assicurare loro risposte immediate su edilizia ed urbanistica. (ANSA).