CATANIA – La società Microvision ha inviato una nota per rispondere all’articolo sul flop dello streaming della seduta del consiglio comunale di Catania. “In relazione a quanto in oggetto e da Voi riportato sull’articolo in questione, facendo esplicito riferimento alla nostra Azienda quale responsabile della non riuscita della trasmissione in streaming del Consiglio Comunale, facciamo presente che ieri stesso, a mezzo PEC, abbiamo già informato il Comune di Catania – argomentano in una nota – circa la non riconducibilità, alla nostra Azienda, della responsabilità di quanto accaduto. La prova del buon funzionamento della piattaforma, usata da oltre 100 Enti tra Comuni e Province in tutta Italia, è data anche dal fatto che, in quel momento, erano regolarmente in streaming, tra gli altri, i consigli comunali di Caltanissetta, Agrigento, Campi Bisenzio (FI), Provincia di Brescia, senza alcun problema. Riteniamo che sarebbe stato opportuno – scrivono ancora dai vertici della società – prima di pubblicare un articolo che, appunto, fa riferimento esplicito alla nostra Azienda e che, come potete ben immaginare, avrà effetti negativi per l’immagine della nostra Società, contattarci e verificare l’opportuno riscontro a quanto affermato dal Comune”.

E ancora: “Microvision s.r.l. è un’azienda siciliana che opera da 23 anni nel campo della comunicazione, detenendo circa il 20% della quota di mercato nazionale nel mondo dell’emittenza televisiva locale, oltre ad avere oltre 120 Enti pubblici che usano con successo le nostre soluzioni (tra cui molti capoluoghi di provincia, come Agrigento, Trapani, Caltanissetta, Enna, Latina, Frosinone, Teramo, ecc.), in aula e in remoto. Microvision è stata l’unica azienda in Italia ad aver offerto alle P.A., con il proprio marchio Videocongressi Consigli.Cloud, una soluzione per lo svolgimento del Consiglio comunale on line, comprensivo di votazione elettronica e di tante altre funzioni, tanto da essere stata indicata dall’ANCI nazionale sul proprio sito (http://www.anci.it/piattaforma-consigli-cloud/) e ad aver stretto un accordo con il CIT della Provincia di Brescia per l’erogazione delle soluzioni a decine di comuni lombardi duramente colpiti dal Covid. Vi chiediamo quindi di pubblicare un articolo che dia anche la nostra versione dei fatti, con la stessa visibilità e posizionamento, al fine di non subire ulteriori danni di immagine, per la salvaguardia della quale abbiamo già dato mandato ai nostri legali per agire in ogni sede verso chi sta rilasciando dichiarazioni inopportune e prive di fondamento”.