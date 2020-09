Controlli della finanza

PALERMO – I finanzieri del 2^ nucleo operativo metropolitano, hanno sequestrato in un negozio di articoli per la casa a Palermo nel quartiere “Pallavicino”, 443 mascherine chirurgiche monouso, in vendita in violazione del codice del consumo. La segnalazione è arrivato al numero 117. Nelle mascherine mancavano tutte le indicazioni previste per legge. Il titolare dell’attività commerciale è stato segnalato alla camera di commercio per la sanzione amministrativa, che può variare da un minimo di 533 euro fino a un massimo di 25.833 euro. (ANSA).