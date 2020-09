PALERMO – Sono scaduti alle 12 i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse per la vendita dei sei siti produttivi del complesso aziendale Blutec, compreso lo stabilimento ex Fiat di Termini Imerese. Secondo quanto si apprende, sarebbero arrivate diverse manifestazioni tra ieri e stamattina. Una, ritenuta molto interessante, perché potrebbe aprire i cancelli della fabbrica a gran parte dei lavoratori ex Fiat, riguarderebbe lo stabilimento allo porte di Palermo.

Nonostante un piano d’investimenti immediati pari a 12 milioni di euro per progetti di alta tecnologia consegnati a marzo alla Regione siciliana col coinvolgimento di un gruppo di aziende siciliane impegnate nella produzione di dispositivi di sicurezza e protezione ‘made in Sicily’, il Distretto Meccatronica ha deciso di non presentare alcuna manifestazione d’interesse per il sito ex Fiat di Termini Imerese. L’avviso pubblicato dai commissari straordinari di Blutec per la presentazione delle manifestazioni è scaduto alle 12 di oggi.

“Per settimane il nostro ufficio legale ha studiato in modo approfondito i termini dell’accordo di programma, frattanto abbiamo coinvolto anche partner del Nord Italia interessati al progetto, costruendo una squadra pronta a impegnarsi in un piano a lungo termine per la trasformazione del sito di Termini Imerese in un hub per la produzione di dispositivi e tecnologie sanitarie – dice il presidente di Meccatronica, Antonello Mineo – Ci siamo resi conto però che il bando è troppo evanescente e poco intellegibile, il percorso è talmente accidentato che qualsiasi azienda che intenda investire in un progetto di sviluppo ha tempi e modalità operative completamente differenti e non coincidenti rispetto a un procedimento evanescente e poco sostenibile”.

(ANSA).

Al Distretto Meccatronica rispondono i tre commissari di Blutec Andrea Filippo Bucarelli, Giuseppe Glorioso e Fabrizio Grasso, che in una nota precisano di non avere “mai ricevuto alcuna proposta, né manifestazione di interesse, né programma di riqualificazione del sito di Termini Imerese da parte del Distretto Meccatronica, né prima né dopo la data del 30 aprile”. “Leggiamo con stupore l’odierno comunicato stampa del Distretto Meccatronica – dicono i commissari – e in particolare l’affermazione ‘…abbiamo studiato, per quello che abbiamo potuto, impianti e attrezzature con il supporto dei nostri ingegneri, abbiamo messo in piedi un pool di aziende ma nonostante ciò ci siamo ritrovati di fronte una montagna quasi insormontabile'”. La nota poi prosegue: “Giova sottolineare che lo stesso Distretto non ha neanche richiesto le credenziali di accesso alla Virtual Data Room prevista nell’invito a manifestare interesse pubblicato nelle principali testate giornalistiche nazionali ed internazionali”. I commissari poi segnalano che “non è mai pervenuta alcuna richiesta di accesso al sito di Termini Imerese da parte del Distretto Meccatronica, né la Procedura ha mai negato ad alcun soggetto interessato la possibilità di effettuare sopralluoghi. È opportuno, altresì, ricordare che qualunque iniziativa imprenditoriale e progetto di riqualificazione – concludono – dovrà rispettare, tra l’altro, le procedure previste dalle norme dettate in tema di ristrutturazione di grandi imprese in stato di insolvenza, anche al fine di non generare vane aspettative per i lavoratori da anni coinvolti nella lunga crisi dello stabilimento.