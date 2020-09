PALERMO – Sentenza ribaltata. Assolto Giacomo Ilardo, ex sindaco del Comune di Gratteri. In primo grado era stato condannato dal gup rel Tribunale di Termini Imerese a 2 anni e 8 mesi per concussione ai danni di un imprenditore trapanese. A quest’ultimo, che si era aggiudicato l’appalto per la trasformazione a led dell’impianto di illuminazione pubblica, l’ex sindaco avrebbe imposto l’assunzione di manodopera da lui segnalata. A seguito della condanna Ilardo era stato costretto a lasciare la poltrona di primo cittadino. La Corte di Appello di Palermo, presieduta da Adriana Piras, ha accolto le tesi difensive degli avvocati Roberto Mangano e Giuseppe Muffoletto. La difesa ha dimostrato che non vi è stata alcuna minaccia ai danni dell’imprenditore.