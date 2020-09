Un 32enne ricoverato in Rianimazione

Un uomo di 32 anni di Prizzi (Pa) è stato trasportato la scorsa notte in elisoccorso all’ospedale Civico per grave infortunio. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri stava cercando di riparare l’air bag della sua auto una Renault Scenic quando un pistoncino lo ha colpito alla testa provocando una grave ferita. I soccorsi sono stati chiamati dalla moglie. I sanitari del 118 lo hanno portato in ospedale dove nella notte è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. L’uomo si trova ricoverato nel reparto rianimazione dell’ospedale Civico. La prognosi è riservata. Le indagini su quello che sembra un fatale incidente sono condotte dai carabinieri della compagnia di Lercara Friddi.

(ANSA)