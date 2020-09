La società di gestione dello scalo del capoluogo ha un bilancio positivo per la sesta volta di fila

PALERMO – Il consiglio di amministrazione della Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio del 2019, che prossimamente sarà sottoposto all’assemblea dei soci, con un valore della produzione pari a 78.751.918 euro (+ 5,24% rispetto al 2018), un risultato lordo della produzione di 8.206.301 euro ed un utile netto di esercizio di 5.036.999 euro (+15,41%), positivo per la sesta volta consecutiva.

Gli elementi che hanno accresciuto il margine operativo sono: l’aumento del traffico sullo scalo (+5,5% dei movimenti degli aeromobili, +6% dei passeggeri, +6% del tonnellaggio merci), che ha fatto lievitare i ricavi core di oltre 4,6 milioni di euro (+6,55%); un minor peso dei costi di produzione nonostante l’aumento – proporzionalmente inferiore all’aumento dei ricavi – del 4% (c’è stata una crescita del valore aggiunto del 7,34%, che indica il recupero di produttività); la stabilità dei costi relativi al personale; la maggiore copertura dei rischi riguardanti gli oneri e le spese future.

La combinazione di questi e altri fattori ha determinato un reddito ante imposte di 7.358.543 euro nettamente superiore a quello registrato nell’esercizio 2018 (6.205.052) e un risultato netto positivo di 5.036.999 euro, +672 mila euro rispetto al 2018.

“Archiviamo il 2019 come l’anno dei record, ma anche dello sviluppo e della crescita. Siamo cosciente di dover fare i conti con un 2020 dilaniato dall’emergenza sanitaria globale – afferma Giovanni Scalia, amministratore delegato di Gesap – Grazie alle ottime performance di gestione degli scorsi anni, oggi Gesap è una società solida che potrà affrontare questo brutto periodo e pensare alla ripresa. A partire da giugno ci aspettiamo un aumento concreto dei voli”. “Sarà una sfida impegnativa, anche perché è prevedibile la contrazione della redditività – conclude Scalia – ma sono certo che ne usciremo vincenti e che l’aeroporto torni a crescere allo stesso ritmo degli ultimi anni, garantendo le migliori condizioni di viaggio ai passeggeri”. Risultati reddituali Il 2019 è stato un anno record per l’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino, che ha superato per la prima volta quota sette milioni di passeggeri, a conferma della forte vocazione turistica del territorio palermitano e siciliano, grazie anche al richiamo di alcuni importanti riconoscimenti: Palermo capitale della Cultura e il percorso arabo-normanno patrimonio dell’Unesco, che hanno reso Palermo una meta particolarmente desiderata dai turisti. La componente del traffico domestico passa dal 75,63% del 2018 al 71,91%. Conseguentemente il traffico internazionale cresce dal 25,37% al 28,09% sfiorando la quota dei 2 milioni di viaggiatori. (ANSA).