PALERMO – Insieme per Palermo, la campagna degli ex calciatori rosanero promossa dall’ex terzino sinistro Federico Balzaretti in favore delle famiglie palermitane in difficoltà, si chiude con 218.566mila euro raccolti ed erogati in buoni spesa. L’iniziativa, lanciata da Balzaretti con il sostegno di Fondazione Sicilia e Coop Alleanza 3.0, ha raggiunto circa 4mila famiglie. “Insieme per Palermo – dice l’allenatore Francesco Guidolin, fra i testimonial della raccolta – è stata una bellissima iniziativa. La cosa più emozionante è stata la tempestività con cui i ragazzi si sono mossi per dare subito un aiuto alle persone bisognose”. “Grazie all’aiuto di tutti – aggiunge Fabrizio Miccoli, ex capitano del Palermo – abbiamo raggiunto davvero numeri incredibili. L’emergenza naturalmente non è finita e, insieme ai miei ex compagni, vedremo cos’altro fare per sostenere ancora più persone”. (ANSA).