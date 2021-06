Catania – Catturato dai Lupi un latitante che si nascondeva alla “Civita”

I Carabinieri della “Squadra Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, in esecuzione ad un provvedimento della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bologna, hanno arrestato il 67enne catanese Salvatore Cantone L’uomo, che era ricercato sin dal giugno 2016, è stato scovato dai militari in un’abitazione di via Vadalà e, quindi, dovrà scontare la pena di anni 3 e mesi 10 di reclusione in conseguenza del provvedimento emesso per pene concorrenti. In particolare Cantone, che si era reso responsabile di reati tributari commessi nella provincia di Bologna nel periodo intercorrente tra il 2008 ed il 2010, è stato tradotto nel carcere catanese di Piazza Lanza.

Catania. Detenuto, evaso, rubava energia elettrica al condominio

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza il 41enne catanese Lorenzo Riela, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato ed evasione. Gli uomini della Squadra Motociclisti, impegnati nel controllo del territorio, hanno riconosciuto e bloccato l’uomo mentre a piedi percorreva la via XXXI Maggio in evidente violazione della misura restrittiva cui era sottoposto dal settembre 2019. I militari, accedendo nell’abitazione del detenuto, hanno altresì accertato come il medesimo sottraesse energia elettrica mediante l’allaccio abusivo al contatore condominiale. L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato ricollocato agli arresti domiciliari.

Catania. Scorrazzava in auto nonostante i domiciliari

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale, nella flagranza, hanno arrestato il 28enne Giuseppe Marco Scalia perché responsabile del reato di evasione. Nel corso del servizio per il controllo del territorio la pattuglia dei militari, in via Fratelli Cairoli, ha notato la presenza di una loro vecchia conoscenza che a bordo di una Smart For Two scorrazzava tranquillamente in barba al suo stato di detenzione domiciliare, conseguente a reati in materia di droga. Immediatamente è stato fermato e ricondotto ai domiciliari, in attesa della celebrazione del rito per direttissima.

Catania. A spasso in centro nonostante i domiciliari

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato il 35enne catanese Fabio Maurizio Borzì, responsabile di evasione. Nel corso dei costanti servizi di controllo effettuati per la prevenzione dei reati in genere, in via Delle Finanze, i militari hanno notato la presenza del Borzì che, invece, sarebbe dovuto stare presso la sua abitazione in quanto gravato dagli arresti domiciliari. L’uomo appena avvedutosi della loro presenza ha cercato di darsi alla fuga a piedi ma, purtroppo per lui, è stato immediatamente raggiunto ed ammanettato. L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato ricollocato agli arresti domiciliari.

Biancavilla (CT). Smaltivano rifiuti e rubavano energia elettrica: conviventi in manette

I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno arrestato nella flagranza un uomo di 56 anni e la sua convivente di 51, del posto, per furto aggravato e raccolta e smaltimento illecito di rifiuti. I militari, nel corso di un servizio di perlustrazione effettuato nella contrada Giardinello, hanno notato che in un terreno adiacente all’abitazione della coppia erano presenti rifiuti di vario genere oltre a rottami di elettrodomestici che, da immediati accertamenti hanno constatato essere di pertinenza degli arrestati.In particolare poi, con l’ausilio di personale tecnico dell’Enel, hanno altresì verificato che i due avevano abusivamente allacciato alla rete pubblica l’impianto elettrico della loro abitazione.

Militello Val di Catania (CT). Finisce in carcere per il reiterarsi delle evasioni

I Carabinieri della Stazione di Militello Val di Catania, in esecuzione di un provvedimento emesso dal gip del Tribunale di Catania, hanno arrestato il 49enne militellese Carmelo Straniero. Il provvedimento in questione, in particolare, scaturisce dalle numerose violazioni degli arresti domiciliari da parte dell’interessato che sono state pertanto compendiate dai militari all’Autorità Giudiziaria che, quindi, ne ha condiviso la necessità dell’inasprimento della misura già sofferta dallo Straniero.