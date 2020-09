PALERMO – Ha lasciato la struttura ieri sera alle 21 l’ultima paziente guarita dal Coronavirus al Covid hospital di Partinico, nel Palermitano. E’ una donna di 81 anni curata dal personale sanitario che da oggi si prepara a tornare ai ‘vecchi tempi’. Quelli che risalgono a soli tre mesi fa, poco prima della pandemia. Da lunedì primo giugno, dopo una lunga sanificazione dei locali, la struttura tornerà ad essere presidio ospedaliero, così come deciso dall’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza.

L’ultimo paziente dimesso segna un traguardo raggiunto tra grandi sacrifici e immenso spirito di collaborazione. “Sono stati tre mesi difficili, un vero incubo – scrive sui social il dottor Riccardo Santolini, cardiologo dell’ospedale di Partinico -. Fortunatamente i numeri sono stati gestibili”.

“I tamponi effettuati con severa regolarità a tutto il personale sanitario sono sempre risultati negativi. Il merito è degli oltre cento professionisti con cui ho avuto il vanto di condividere questa esperienza. La vera sanità, una piccola realtà che riflette quella di tutta l’ Italia nel silenzio assordante dell onestà, professionalità e dignità. Grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto con le donazioni di mascherine, visiere, ed altri Dpi. Grazie alla gente comune che non ci ha additato come untori, che ci ha incoraggiato e abbracciato virtualmente sempre. L’unica che mi sento di ringraziare”.

L’ospedale di Partinico – ha detto nei giorni scorsi l’assessore Razza dopo aver visitato la struttura – è uno dei simboli migliori sulla gestione dell’emergenza Covid in Sicilia. Con comptetenza e grazie ai professionisti, facendo a volte scelte dolorose come chiedere alla comunità di vedere riconvertiti i propri ospedali. Restituiremo a Partinico un ospedale con una terapia intensiva a pressione negativa, che diventa uno dei centri di riferimento, una struttura quindi organizzata al meglio”.

Nonostante le rassicurazioni, però, in molti temono lo ‘smantellamento’ dell’ospedale e si chiedono che tipo di struttura sarà quella che riaprirà dopo l’emergenza sanitaria. Per questo domani si svolgerà una manifestazione a Partinico, a partire dalle 9. L’obiettivo è chiedere di riaprire e salvaguardare l’ospedale e la piena funzionalità del nosocomio. L’iniziativa è promossa dalla società civile e vede la partecipazione e la piena adesione di tante realtà: il movimento Cittadinanzattiva, il comitato “Rivogliamo l’ospedale di Partinico”, la Chiesa del territorio, la tv Telejato, deputati regionali e nazionali, sindaci del comprensorio, consiglieri e associazioni. “Le rassicurazioni dell’assessore Razza – dicono i promotori – non hanno tranquillizzato il territorio. Che ospedale sarà quello che sta per riaprire? Ci sono stati episodi e iniziative, come il trasferimento di primari che avevano dato lustro all’ospedale, che fanno temere il rischio di smantellamento e di depotenziamento del nosocomio che eroga servizi a un territorio molto vasto”.