NICOLOSI- Nicolosi, sulle falde dell’Etna, riparte e si prepara nuovamente ad accogliere i visitatori in tutta sicurezza. E’ questo il messaggio di ripresa divulgato dal sindaco Angelo Pulvirenti, che di concerto con tutta l’amministrazione comunale e nel totale rispetto delle disposizioni ministeriali dovute alla pandemia da Coronavirus riapre il paese ‘porta dell’Etna’ gia’ da questo weekend. B&B, guide turistiche, negozi di abbigliamento, differenti esercizi commerciali e i tanti ristoratori presenti nel territorio tornano a lavorare in un ambiente sanificato e con ampi spazi per consentire il distanziamento sociale. “Ringrazio tutti gli imprenditori e gli esercenti che svolgono attivita’ sul territorio e per il territorio. Adesso e’ tutto pronto per cominciare una nuova stagione, grazie ad una implementazione dei sistemi di prenotazione da remoto che eviteranno gli assembramenti per le attese”. “E’ forte – aggiunge – la voglia di recuperare il tempo perduto, di rialzarsi dopo lo tzunami economico causato dalla pandemia e fare tesoro degli insegnamenti derivanti dall’esperienza della quarantena”. Dal 14 giugno inoltre si torneranno ad effettuare le visite guidate di gruppo sull’Etna. “Noi guide turistiche -spiega Umberto Marino, presidente Cai, sezione Catania – siamo lieti di riprendere a svolgere con passione il nostro lavoro con le mascherine sempre sul volto. Per queste prime escursioni, cercheremo di non allontanarci troppo, in quanto non e’ ancora consentito l’utilizzo dei bus per i gruppi numerosi. Potremo sfruttare solo le macchine che consentiranno lo spostamento, pienamente sicuro, di poche persone”. (ANSA).