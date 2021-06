Catania – Un senegalese senza fissa dimora ed irregolare in Italia la notte scorsa a Catania ha rubato una bicicletta ad una coppia che attraversava il quartiere San Berillo Vecchio a Catania. Mansoure’ Ndione, di 27 anni, e’ stato bloccato ed arrestato per rapina aggravata dalla Polizia di Stato dopo l’allarme lanciato dalle vittime. La rapina e’ avvenuta in via Di Prima. Gli agenti hanno recuperato la bici. Il 27enne ha anche ferito una delle vittime dopo aver spaccato una lattina di birra. (ANSA).