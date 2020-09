PALERMO – E’ deceduto a distanza di dieci giorni dall’incidente un cinquantenne palermitano. Si tratta di Salvatore Cusimano, medico rimasto coinvolto in un violentissimo impatto nella centralissima via Libertà. Era ricoverato all’ospedale di Villa Sofia, dove le sue condizioni sono precipitate.

Si trovava a bordo della sua moto Kawasaki quando è avvenuto lo scontro con una Smart, all’altezza dell’incrocio con via Notarbartolo, già scenario di altri drammatici incidenti. Era il 19 maggio e le sue condizioni, al momento del trasporto in ospedale, si erano già rivelate critiche.

Ricoverato in Rianimazione è rimasto sotto stretta osservazione, ma le speranze si sono perse stanotte. Sulla dinamica dell’incidente sono ancora in corso le indagini dell’Infortunistica della polizia municipale. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza che si trovano nei pressi del semaforo pedonale e quelle delle attività commerciali. Dai video potrebbero infatti venire a galla elementi utile per accertare le responsabilità e costruire con esattezza la dinamica.

La notizia ha sconvolto tutti coloro che conoscevano Cusimano per la sua professione – era un otorinolaringoiatra – o per semplice amicizia. Decine, in queste ore, i messaggi sui social da cui emergono incredulità e dolore. “Penso che a ancora non ci credo – scrive Claudio – perché eri una persona e un medico eccezionale sempre disponibile”. “Ci ho sperato fino all’ultimo – scive Teodoro – ho pregato, ma purtroppo sei andato via. Sei stato uno dei primi a darmi fiducia, non eri un mio cliente, eri un grande amico. Riposa in pace Salvuccio e veglia sulla tua famiglia. Ti vorrò sempre bene”.