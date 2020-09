Ballarò e la maxi-rissa

PALERMO- I carabinieri hanno sequestrato chiuso tre attività commerciali nel mercato storico di Ballarò a Palermo. Dopo la maxi-rissa avvenuta nel mercato tra palermitani e gambiani il mercato è al centro di continui controlli e nuovi presidi fissi. I militari hanno denunciato una donna ghanese 28enne, e sequestrato amministrativamente la macelleria da lei gestita, perché deteneva in pessimo stato di conservazione oltre 50 chili di carne bovina e ovina destinati alla vendita. Sono state chiuse al pubblico due parrucchierie, gestite anche in questo caso da due cittadine ghanesi, poiché risultate prive di qualsiasi autorizzazione. I locali e le attrezzature sono stati sequestrati, e sono state elevate sanzioni per un totale di 3.500 euro. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni. (ANSA).