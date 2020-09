La rissa e il tentato omicidio

LICATA – Quattro minorenni, fra cui due ragazze, sono stati arrestati – in esecuzione di altrettante misure cautelari – per concorso in tentativo di omicidio e lesioni personali gravi. Ipotesi di reato aggravate dall’utilizzo di un coltello. Cinque ragazzi (uno è ancora in fase di identificazione), lo scorso febbraio, a Licata (Ag), con calci, pugni, colpi di casco e coltellate, si erano scagliati contro due immigrati, un egiziano e un tunisino. I due feriti finirono in ospedale e uno di loro venne sottoposto a più interventi chirurgici. Le indagini della polizia hanno portato all’identificazione dei presunti responsabili: due sono stati portati al carcere minorile Malaspina di Palermo e gli altri in una comunità. Il tentativo di omicidio avvenne – ha ricostruito la Questura di Agrigento – per un litigio dovuto a ragioni banali (ANSA).