CATANIA – Per la chiusura al traffico veicolare del Lungomare, domenica e martedì prossimi dalle ore 10,00 alle 20,00, si rende noto che il comitato prefettizio per l’ordine e la sicurezza pubblicaha stabilito che i controlli saranno interforze (Polizia Locale e di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza) e dislocati nei punti nevralgici del Lungomare, a garanzia e tutela di quanti si recheranno nel percorso da piazza Europa a piazza Mancini Battaglia. L’iniziativa di chiudere alle auto e alle moto il Lungomare, infatti, è stata preventivamente concordata con il Prefetto di Catania e ha lo scopo di prevenire gli assembramenti che si sono registrati nelle scorse settimane sui marciapiedi, offrendo ai cittadini anche il largo spazio delle carreggiate stradali per passeggiare, correre o andare in bicicletta in tutta tranquillità.