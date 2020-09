Mangia il tonno e si sente male

PALERMO – Mille chili di pesce sono stati sequestrati nel quartiere Ballarò a Palermo. I controlli sono stati fatti dalla polizia, Capitaneria e tecnici dell’Asp dopo che un uomo ieri mattina, aveva acquistato del tonno rosso da un venditore ambulante nel mercato e dopo averlo mangiato si era sentito male, ed era stato ricoverato in ospedale. Per scongiurare ulteriori casi di intossicazione i poliziotti hanno compiuto il blitz. L’attività ispettiva e di controllo, che ha riguardato tutte le pescherie presenti nella zona, ha permesso di sequestrare tre strutture in piazza Carmine. Ai tre gestori sono state comminate sanzioni per un totale di circa 13 mila euro. (ANSA).