PALERMO – Un centinaio di nuove pedonalizzazioni e misure più snelle per la concessione del suolo pubblico da occupare con sedie e tavolini. La giunta Orlando vara il pacchetto di aiuti alle imprese colpite dal Covid con un atto di indirizzo approvato oggi su proposta degli assessori Piampiano e Catania, dopo le indicazioni ricevute nei giorni scorsi dal sindaco.

“In particolare, per tutte le aree già indicate come pedonali nel Pgtu – spiega il Comune – sarà sufficiente che il commerciante interessato produca una richiesta accompagnata da perizia asseverata da un tecnico, perché la stessa richiesta sia operativa già prima delle verifiche da parte del Suap. Nel caso di richieste che interessano l’occupazione della sede stradale, nel caso in cui non sia già pedonalizzata, sarà sufficiente la determina dirigenziale dell’ufficio traffico, che in previsione dell’elevato numero di richieste sarà adeguatamente potenziato già dalla prossima settimana con funzionari provenienti da altri assessorati. Resta comunque inteso che le istanze andranno presentate al Suap”.

Tra le aree già indicate come pedonali dal Piano traffico, per le quali sarà sufficiente una semplice istanza, rientrano piazza Sant’Anna, piazza Rivoluzione, la Magione, piazza Bellini, via Discesa dei Giudici, piazza Marina, piazzetta Sett’Angeli, via Sperlinga, via Principe di Granatelli e via Villareale.

“La Giunta – si legge in una nota di Palazzo delle Aquile – ha poi individuato un ulteriore elenco di 106 aree che, pur non elencate nel Pgtu, sono comunque in sintonia con le linee guida del Prg in fase di elaborazione o sono state nel tempo oggetto di forme di limitazione del traffico volte alla pedonalizzazione parziale o totale. Per queste aree la Giunta proporrà al Consiglio comunale l’inserimento nel Pgtu.

Nel nuovo elenco delle pedonalizzazioni rientrano piazza Sferracavallo, piazza Tommaso Natale, il lungomare di Mondello e la piazza, via Sicilia, piazza Don Bosco, piazza Croci, piazza Ingastone, via dell’Orsa Maggiore all’altezza della via Casale Settimo, via Villagrazia all’altezza della via Agnetta, via Altofonte all’altezza della via Cabrici, piazza della Molara e la piazza di Maredolce.

“Altra importante novità introdotta dalla Giunta è la possibilità di usufruire di questi metodi semplificati per la concessione del suolo pubblico anche per coloro che, pur non in regola con il pagamento delle imposte locali, concordassero e quindi avviino un piano di rientro”. E sempre in materia di fiscalità, la Giunta ha incaricato la Ragioneria generale di valutare ed eventualmente predisporre gli atti necessari per concedere ogni forma di agevolazione compatibile con gli equilibri di bilancio e le recenti normative statale e regionale. “In questo modo – dice la giunta – il Comune potrà essere pronto ad intervenire non appena la Regione avrà formalizzato le modalità attuative della legge finanziaria”. “Grazie a tutti gli assessori, i dirigenti e funzionari coinvolti nella elaborazione di questo piano, che è certamente necessario e adeguato per dare una risposta alle richieste di categorie professionali che a Palermo occupano decine di migliaia di persone – commenta il Professore – È un piano che esprime la visione di una città sicura e che si prende cura dei cittadini e delle imprese. Con questi interventi sarà infatti possibile coniugare e sostenere la ripresa economica con la piena vivibilità delle aree della città interessate”.

LE REAZIONI

“L’approvazione da parte della giunta comunale di Palermo delle misure a sostegno delle aziende messe in difficoltà dal Coronavirus è un segnale importante che va nella giusta direzione: il suolo pubblico per sedie e tavolini potrà essere concesso in modo molto più veloce, grazie a una semplice istanza. Le nuove pedonalizzazioni, inoltre, garantiranno nuovi spazi per i dehors ma vanno individuate con attenzione, per evitare grandi e piccoli errori: ecco perché in consiglio comunale le analizzeremo una per una, confrontandoci con la giunta e le opposizioni”. Lo dice il capogruppo di Italia Viva al consiglio comunale di Palermo Dario Chinnici.

“Esprimo apprezzamento per l’atto approvato dalla giunta che avvia misure straordinarie volte a ridurre lo stato di disagio economico in cui versano alcune categorie commerciali – dice il presidente della commissione Attività produttive Ottavio Zacco – Interventi urgenti che si protrarranno per l’intera durata dell’emergenza sanitaria e che consentiranno il mantenimento delle distanze interpersonali di sicurezza, prevedendo allo stesso tempo, nuove e ulteriori occupazioni temporanee di suolo pubblico. Importante avere introdotto delle misure per lo snellimento delle procedure amministrative che consentiranno l’occupazione del suolo pubblico sulle aree pedonali e sui marciapiedi contestualmente alla presentazione dell’istanza, a condizione che la stessa sia corredata da una perizia asseverata, mentre rimanda all’emissione dell’ordinanza Dirigenziale dell’ufficio l’occupazione sulla sede stradale. Tali procedure sono state richieste dalla sesta commissione e condivise con le associazioni di categoria e con i rappresentanti dei ristoratori con cui la commissione ha istituito un tavolo tecnico permanente. Un altro fondamentale provvedimento adottato è che le predette concessioni possono essere rilasciate anche ai gestori di chioschi o altri immobili di proprietà comunale che esercitano in regime di proroga, purchè gli stessi siano in regola con i pagamenti dell’indennità di concessione. Un atto di responsabilità nei confronti degli esercenti e a garanzia del loro futuro che ha visto impegnata con grande dedizione la commissione in sinergia con altre commissioni, lavoro che dà a questa delibera un forte segnale politico riguardo il nuovo piano di pedonalizzazioni della città in quanto, la giunta, dà ufficialmente mandato agli uffici di predisporre un aggiornamento del Pgtu relativo alle nuove aree pedonali, secondo le procedure di legge, per sottoporre le stesse alla valutazione ed alla conseguente approvazione da parte del Consiglio Comunale, avviando di fatto un percorso di condivisione con la città intera”.

La delibera, approvata dalla giunta di Palermo, rappresenta una boccata di ossigeno per le attività economiche della città ma anche il presupposto per poter vivere molti spazi pubblici con maggiore tranquillità e sicurezza. Questo risultato si potrà raggiungere grazie alla scelta di investire, ancora una volta, sulle pedonalizzazioni. È sempre più evidente che la limitazione della mobilità privata e la graduale liberazione degli spazi urbani dalle automobili rappresentano un importante volano di sviluppo locale”. Lo dicono i consiglieri comunali di Sinistra Comune a Palermo Barbara Evola, Fausto Melluso, Katia Orlando e Marcello Susinno. “Questa emergenza sanitaria non deve farci fare dei passi indietro ma, casomai, dei passi avanti verso una comunità che si muove in modo sostenibile e che dà nuova vita agli spazi pubblici – aggiungono – Appare un importante segnale di cambiamento culturale il fatto che questa scelta sia apprezzata anche da chi, per tanto tempo, ha sostenuto che il commercio e lo sviluppo economico fossero direttamente proporzionali alla presenza di automobili. Le scelte, anche quelle difficili e contestate, sulla mobilità sostenibile rappresentano il più importante cambiamento attuato nella città negli ultimi anni. La giunta e il consiglio comunale devono andare avanti su questa strada”.

“Liberare strade e piazze dalle automobili è il modo più concreto per investire su una economia sostenibile e sul rilancio della attività commerciali della città. Apprezziamo la scelta della giunta di dare più spazio alle persone e meno spazio alle macchine per la ripresa economica”. Lo dice Vincenzo Fumetta, segretario provinciale di Rifondazione Comunista Palermo. “Questa scelta politica e culturale – aggiunge – è pienamente in continuità con le politiche di questi ultimi anni in materia di mobilità urbana. Palermo ha visto, negli anni, la sua più importante trasformazione grazie alle pedonalizzazioni e l’istituzione della Ztl. Meno male che, fin dal 2012, c’è stato chi con caparbietà e coraggio ha portato avanti il programma elettorale, evitando di farsi intimidire dalle proteste, anche di quelli che oggi applaudono alla scelta della giunta. Sono rimasti solo due anni alla scadenza del mandato e questo investimento sulla città ecologica e sulla mobilità sostenibile deve essere ancora di più evidenziato, evitando di farsi rallentare dagli ecologisti a giorni alterni o da chi pensa al futuro con lo sguardo proiettato al passato”.

