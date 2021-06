Catania – “Siamo nettamente contrari alla possibile costruzione di un gassificatore in contrada Coda Volpe di Catania, un luogo già devastato da impianti per lo smaltimento dei rifiuti”. Lo afferma la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Gianina Ciancio, che con una mozione chiede al governo regionale di “scongiurare la costruzione di un gassificatore nel Catanese da parte della Sicula Trasporti srl”. “ll parere interlocutorio intermedio della commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali, inoltre – aggiunge Ciancio – ha evidenziato numerose criticita’ sul progetto, tra le quali, la piu’ importante a nostro avviso, la mancata previsione di un impianto del genere nel piano d’ambito della Srr Catania area metropolitana”. “Non possiamo che aderire e rilanciare la battaglia che i cittadini stanno portando avanti contro la costruzione di questo gassificatore – spiega Ciancio – parliamo di un territorio a confine tra la provincia etnea e quella di Siracusa, gia’ martoriato dalla presenza di diversi impianti per lo smaltimento dei rifiuti. Sono presenti infatti, una discarica tra le piu’ grandi d’Europa e un biostabilizzatore che e’ stato, negli anni, fonte di miasmi insopportabili. la nostra posizione sugli inceneritori non e’ legata soltanto all’effetto che questi hanno sull’ambiente e sulla salute, ma anche sul principio che ne sta alla base, per noi totalmente sbagliato. Una volta realizzato, infatti, per risultare economicamente conveniente, un impianto del genere – sottolinea la deputata del M5s all’Ars – deve essere alimentato con quantita’ enormi di rifiuti, probabilmente importate anche da fuori regione. In netto contrasto con la strategia di riduzione dei rifiuti che dovrebbe essere alla base di ogni politica ambientale”. (ANSA)