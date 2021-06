LA DENUNCIA VIA SOCIAL

L'ultimo episodio, ieri, in via Padova.

CATANIA – Questa volta è accaduto in via Padova, a Catania. Un altro furto di pneumatici in città: è stato uno dei reati più diffusi durante l’emergenza Covid. A denunciare è stato lo stesso proprietario dell’auto che ha postato la foto della macchina priva delle quattro ruote sulla piazza virtuale di facebook. Ieri mattina è uscito di casa ed ha trovato la brutta sorpresa.

Azioni criminali del genere si stanno ripetendo molto più spesso in diversi quartieri, non c’è una zona prediletta dai balordi. I cittadini chiedono un’attività mirata a contrastare questo tipo di furti, che stanno diventando davvero frequenti e allarmanti. Ma l’asticella dell’attenzione è alta da parte di tutte le forze dell’ordine: dai carabinieri alla polizia.