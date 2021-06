CALTAGIRONE – Sabato 30 maggio si è celebrato il congresso locale del circolo del Partito Democratico di Caltagirone “M. Cagnes”. Riunito su una piattaforma virtuale, con la presenza della quasi totalità degli iscritti collegati, il circolo ha eletto la direzione e riconfermato il mandato al segretario uscente Paolo Crispino. “Devo dire che avevamo alcune perplessità sulla scelta di dover celebrare il congresso on line senza poter dibattere di presenza – dichiara il “neo” segretario Paolo Crispino – perché abbiamo sempre inteso l’occasione congressuale come la possibilità di poter confrontarsi su temi nazionali e locali non solo tra noi iscritti ma aprendo la partecipazione alle forze politiche del centro sinistra e ai rappresentanti delle associazioni di categoria e sindacali; è stata invece una piacevole sorpresa la numerosa partecipazione degli iscritti e il corposo dibattito che ha preso forma nonostante lo strumento utilizzato. Abbiamo, insomma, celebrato – continua Crispino – un vero congresso confrontandoci sul futuro della nostra Città e del nostro circolo”.

“Ringrazio tutti gli iscritti per aver partecipato dimostrando segno di attaccamento e vicinanza al nostro circolo, che risulta essere tra i più numerosi dell’intero territorio catanese. E’ per me motivo di grande orgoglio, ma anche di seria responsabilità, essere stato rieletto per la terza volta in otto anni alla guida di un circolo che è espressione innanzitutto di una prestigiosa comunità e che vede tra i suoi iscritti alcuni dei fondatori del Partito Democratico e personalità di grande spessore, alcuni dei quali purtroppo non più fra noi ma di cui conserviamo il ricordo e gli insegnamenti. Le prossime elezioni amministrative saranno l’appuntamento più importante per il nostro partito e il mio impegno prioritario, nel ruolo di segretario, sarà innanzitutto quello di rimettere insieme quanto era diviso nel 2016. E costruire, poi, un’alternativa larga, seria e condivisa alle amministrazioni di centro destra (o forse potremmo ormai affermare solo “destra”) che hanno in questo (quasi) decennio governato la nostra Città. Altro obiettivo prioritario è quello di coinvolgere le nuove generazioni presenti in Città e farle interessare alla politica e alla cosa pubblica, creando così una nuova classe dirigente progressista che prenda in mano il futuro e il destino della nostra comunità. Ringrazio anche i segretari provinciale e regionale Villari e Barbagallo per essere intervenuti. A loro va il nostro augurio di buon lavoro, siamo certi che lavoreremo insieme per migliorare il nostro partito e i nostri territori”.

La direzione del circolo è così composta: Crispino Paolo, Alario Teresa, Pluchinotta Mario, Alessi Donatella, Russo Salvatore, Annaloro Elena, Parisi Fortunato, Aricò Enza, Pace Franco, Cardiel Emanuela, Capalbo Umberto, Cosenza Viviana, Cummaudo Pippo, Foti Emanuela, Pignataro Franco, Samperi Marilena, Interlandi Daniele, Vicari Rossana, Farinato Salvatore, Mastriforti Gabriella, Trovato Felice, Tasca Angela, Martorana Nunzio, Scerba Sheila, Vitale Giacomo, Enzo Di Stefano (componente di diritto nella qualità di Consigliere comunale).