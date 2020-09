Borgo Nuovo, controlli anti Covid

PALERMO – Controlli a tutto spiano dal centro storico alla periferia della città sul fronte delle misure per il contenimento del Covid-19. Ad entrare in azione, stamattina, la polizia municipale che ha passato al setaccio il mercato rionale di Borgo Nuovo.

Nel corso dell’attività gli agenti hanno fatto scattare la maxi multa di 309 euro ciascuno per cinque venditori ambulanti, in seguito alla mancata esibizione della regolare autorizzazione alla vendita. Una sesta persona è invece fuggita lasciando in strada alcune cassette di frutta e verdura che sono state poi sequestrate.

Inoltre, fuori dal mercato sono state elevate sanzioni per violazioni al codice della strada: due persone sono state multate per il mancato utilizzo del casco protettivo a bordo del motociclo, un’altra è stata multata come passeggero senza casco. Ma non finisce qui, perché altre sette sanzioni sono state emesse per soste irregolari, due per mancanza di assicurazione e due per circolazione contromano.